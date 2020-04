Opération spéciale Covid-19: La Douane saisit des tonnes de produits frauduleux de plus de 20 millions Cfa

Une série de saisie de diverses marchandises frauduleuses a été réalisée par la Douanes nationale à travers le pays. C’est le dans la cadre de l'opération spéciale Covid-19 lancée par les soldats de l’économie.





Ces opérations qui se poursuivent sur le terrain ont permis aux douanier de mettre la main sur un camion chargé de 2400 cartons de 48 boites de lait concentré non sucre et de 1800 cartons de bonbons. Ledit camion, en provenance de la Gambie via Vélingara (Kolda), a été intercepté à Colobane dans le département de Gossas par les éléments du Groupement polyvalent de Recherches et de Répression de la fraude (GPRR), Unité douanière basée à Thiès. La valeur de la marchandise saisie est estimée à plus de 20 millions francs CFA.





A Ziguinchor, diverses marchandises composées essentiellement d’huile, de sucre, de riz, de lait et de pâtes alimentaires pour une valeur de 5 millions Cfa ont été saisies.





Les Gabelous ont également saisi à Kaolack, au point Serigne Bassirou Mbacké, 7 tonnes de sucre soit 140 sacs enfouis dans des sacs d'arachide, d'une valeur de 9 millions francs Cfa.