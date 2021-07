Opération Tabaski : Le Cices ouvre ses portes aux éleveurs impactés par les travaux à Liberté 6

Une bonne nouvelle pour les éleveurs impactés par les travaux sur les deux voies de Liberté 6. Le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) leur ouvre ses portes à l'occasion de la fête de l'Aïd prévue entre le 20 et le 21 juillet prochain. A cet effet, le directeur général du Cices Salihou Keira informe avoir reçu, ce dimanche, le ministre de l'Elevage en vue d'une collaboration pour une bonne opération de Tabaski 2021.





"Le Cices ouvre ses portes aux éleveurs qui étaient sur les deux voies de liberté 6 et qui sont impactés par les travaux engagés dans cette partie. Le Directeur du Cices a mis à la disposition des éleveurs de l'eau, de l'électricité et de la sécurité de manière gratuite pour une foire aux moutons sans difficultés et surtout accessible au grand public" renseigne le Cices dans une note reçue.





" Le ministre de l'Elevage de son côté s'engage pour un aliment de bétail disponible et subventionné. Cette démarche du Cices est dans la logique de la feuille de route du nouveau Directeur pour diversifier les activités et booster le taux d'occupation et de fréquentation en répondant aux attentes légitimes des populations " souligne la même source.