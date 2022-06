Opérationnalisation de la loi d’orientation relative à l’ESS : La tutelle présente Sen Label ESS « Cii La Bokk » à la presse

Un atelier de formation sur la plateforme digitale Sen Label ESS « Cii La Book » s’est ouvert ce mardi 31 mai, à l’intention de la presse nationale et internationale. Organisée par le Ministère de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire, cette rencontre d’une journée, qui s’est tenue à l'auditorium ministère à Diamniadio, entre dans le cadre de l’application de la loi d’orientation relative à l’Economie sociale et solidaire (ESS). Elle a été présidée par Mme la ministre Zahra Iyane Thiam Diop, en présence du Secrétaire général dudit ministère, Cheikh Ndiaye, de l’équipe technique, du consultant, entre autres.



Principal outil d’opérationnalisation de la loi d’orientation



En effet, Sen Label ESS « Cii La bokk », principal outil d’opérationnalisation de ladite loi, est une plateforme digitale qui offre la possibilité aux acteurs économiques d'obtenir un agrément ESS et des opportunités, entre autres. Ainsi, au cours de cet atelier de formation et de partage, Mme la ministre et son équipe ainsi que le consultant, ont, tour à tour, présenté ladite plateforme aux journalistes et expliqué son importance, ses objectifs, entre autres. La tutelle a également mis à la disposition des participants le projet de décret portant application de la loi n°2021-28 du 15 juin 2021 portant loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire pour faciliter une inclusion économique financière et sociale.



Érigée en 2019 comme initiative nationale par Son Excellence le président de la République, Macky Sall, l'Économie sociale et solidaire sert de modèle de développement pour les acteurs économiques. Pour transformer l’ambition du Président en réalité, le ministère de tutelle a décidé de fonder son travail sur 3 axes, à savoir : la gouvernance, la structuration et l’organisation des acteurs du secteur et enfin leur promotion et leur développement.



Une plateforme, plusieurs avantages



La plateforme numérique a été mise en place pour dématérialiser les procédures d’adhésion au secteur et permettre à l’ensemble des acteurs de pouvoir accéder à ces avantages et innovations mis à la disposition des acteurs par le Chef de l’Etat.



Selon Mme le ministre, l’avantage avec cette plateforme, c’est que les acteurs pourront être suivis et encadrés par l’Etat. En effet, elle va permettre aux acteurs du secteur d’avoir leur propre page, se formaliser jusqu’à l’obtention de l’agrément qui leur permettra de bénéficier d’un encadrement technique et financier, et aussi interagir avec les autres acteurs des autres localités.



Sen Label ESS « Cii la bokk » permettra également d’avoir des données fiables pour avoir les statistiques pour mesurer l’efficacité des actions du ministère, connaitre les besoins et démocratiser l’accès aux retombées de l’action de l’Etat pour le secteur de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire. Il profite au secteur informel, aux sociétés coopératives ou mutualistes et aux associations entreprenantes et responsables.



A rappeler que le projet de loi d’orientation relative à l’Economie sociale et solidaire a été voté à l’unanimité en juin 2021, à l’Assemblée nationale. Il s'agit d'un document de planification stratégique, principal référentiel des politiques publiques, qui place l'Économie sociale et solidaire (ESS) dans la catégorie des leviers de développement humain durable, qui permettra à une grande majorité de la population de s’insérer économiquement et socialement. Son processus d’élaboration a été participatif et inclusif. Tous les acteurs concernés ont été impliqués, et ce dès le début du processus.



Cette loi d’orientation, dont il est question, est structurée autour de la Gouvernance du secteur, de l’organisation et de la structuration du tissu des acteurs, de l’accompagnement à la promotion et au développement des acteurs. L’opérationnalisation de ces fichiers se fera à travers la mise en place de la plateforme numérique Sen Label ESS « Cii la Bokk », qui servira de support, pour l’identification, l’accompagnement et le suivi des acteurs ESS en termes de formalisation, de labellisation et de mises aux normes pour accéder aux normes de financement et de marchés.



En outre, l’État accompagnera la structuration des organisations représentant les acteurs de l'Économie sociale et solidaire. L’organisation de ces acteurs se fera aux niveaux national, régional, départemental et local. Ainsi, dès l’entrée en vigueur de ladite loi, un important programme de vulgarisation, décliné dans une feuille de route, sera mis en œuvre, à travers notamment, l’organisation de Comités régionaux de développement (CRD), d’ateliers de partage avec le secteur privé, la société civile, les collectivités territoriales, les organisations de l’ESS, les entreprises publiques et privées et les ministères sectoriels.