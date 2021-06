Opérationnalisation des Espaces Sénégal Services : le DG de l’ADIE en tournée dans l’Est

Le guichet unique du pôle emploi et entrepreneuriat regroupe, comme il l’a également listé, les structures de financement, d’accompagnement et de formation de l’Etat comme la DER (Délégation Générale à l’Entrepreneuriat rapide), l’ANPEJ (l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes), le FONGIP (Fonds de Garantie des Investissements prioritaires), le 3FPT (Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique), l’ADPME, l’APIX, etc.



Plusieurs sites déjà fonctionnels





Plusieurs sites de ces espaces Sénégal Services sont déjà fonctionnels. C’est le cas à Fatick, Kaolack, Tambacounda, Kédougou et donc Kaffrine pour ne citer que ces localités concernées par la tournée. A Kédougou et Tambacounda, le ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications a fait le déplacement pour constater de visu l’opérationnalité des espaces. Peu avant le démarrage de la tournée économique du Président Macky Sall, Yankhoba Diatara était aussi de passage avec deux de ses collègues du gouvernement respectivement en charge de l’Emploi et de la Jeunesse, Dame Diop et Néné Fatoumata Tall pour s’enquérir de l’état d’avancement de la mise en place des pôles emploi dans les espaces SS de Kaffrine, Kaolack et Fatick.







S.E.M. Macky Sall à l'Espace Sénégal Services de Kaffrine



Dans la région de Tambacounda, c’est l’ESS du département du même nom qui est déjà fonctionnel. Une situation qu’a pu constater avec beaucoup d’enthousiasme Monsieur Mamadou Kassé, natif de Tambacounda, Directeur général de la SICAP Sa et non moins urbaniste. C’est en revêtant cette dernière casquette qu’il a salué « l’architecture du bâtiment qui a respecté toutes les normes requises ». L’autre département de cette région qui a accueilli la délégation du DG de l’ADIE, c’est Koumpentoum. Cette localité même où le Président Macky Sall, sur le chemin du retour, a expressément invité les populations à se rendre d’ici quelques semaines à l’Espace Sénégal Services pour se faire enrôler au pôle emploi. Auparavant, Cheikh Bakhoum en compagnie du préfet du département a pu observer un niveau d’avancement des finitions très satisfaisant.

C’est le même constat qui a été fait dans les trois autres départements de Kaffrine à savoir Kounghueul, Malem Hodar et Birkelane. Sur l’ensemble de ces sites, le niveau d’exécution des travaux a dépassé les 90%. Autant dire que leur opérationnalisation n’est qu’une question de semaines, voire de jours.

Présentation de la visioconférence par M. Cheikh Bakhoum, Directeur général de l'ADIE à S.E.M. Macky SallLe Directeur général de l’ADIE a mis à profit son déplacement pour les besoins de l’opérationnalisation de l’ESS de Kédougou pour se rendre, avec une équipe de l’ADIE, à Saraya. Dans ce nouveau département situé à 60 km de la capitale régionale, Kédougou, il a été accueilli par l’adjoint au sous-préfet de Bembou et a pu constater sur place que les travaux ont été réalisés à 95% et que le Pôle emploi et entrepreneuriat pourra y installer ses quartiers incessamment. « Les travaux sont quasiment bouclés ; la fibre optique est déjà arrivée et les équipements sont en cours d’acheminement ; l’espace pourra être fonctionnel d’ici la fin du mois de juin », a assuré Cheikh Bakhoum.