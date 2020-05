Opérations de contrôle sur le marché : Près de 3 000 infractions relevées et 36 tonnes de produits saisis (ministre)

Si la pandémie de Covid-19 a diminué le rythme de travail dans certains services étatiques, chez d’autres, c’est le contraire. C’est le cas des services du ministère du Commerce et des PME. En effet, selon la ministre Assome Aminata Diatta, depuis mars dernier, ses services ont effectué plus de 8 000 visites de terrain. Lesquelles ont permis de relever près de 3 000 infractions et le retrait des circuits de distribution de 36 tonnes de produits impropres à la consommation.





«Depuis le début des opérations de contrôle du mois de mars, nous sommes à 8 317 visites effectuées et nous avons constaté 2 941 infractions à la législation économique. Également, nous avons retiré 36 tonnes de produits des circuits de distribution», a-t-elle déclaré au micro de la Rts.





Et d’ajouter : «Donc, dire que les services du ministère du Commerce sont sur le terrain». Pour les récalcitrants qui seraient tentés de braver les mesures prises par son département ministériel en cette période de Covid-19, Assome Aminata Diatta averti. Elle dit : «Nous réitérons notre demande aux populations de nous signaler tout manquement ou toute hausse de prix qu'elles ont constaté sur le marché».