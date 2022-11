Opérations de sécurisation : 585 individus dans les filets de la police en une nuit

Les opérations de sécurisation organisées par la police hebdomadairement sur l’ensemble du territoire national se sont révélées fructueuses. Et pour cause ! Les éléments des commissariats et postes de police du Sénégal ont réussi à neutraliser des hors-la-loi, grâce à cette politique de sécurisation permanente initiée par l'autorité, pour assurer la protection des populations et de leurs biens.





C'est ainsi que la police a déroulé une nouvelle opération de sécurisation sur l'étendue du territoire national, dans la nuit du lundi 31 octobre au mardi 1er novembre 2022, de 20 h à 6 h, selon une source de Seneweb.





À l'issue de ce large ratissage, les limiers ont mis la main sur 585 personnes, dont 392 pour vérification d'identité, 113 pour ivresse publique et manifeste , 09 pour nécessité d'enquête, 02 pour détention de haschisch, 07 pour détention et usage de chanvre indien , 01 pour détention et trafic de chanvre indien, 05 pour vol, 02 pour offre et cession de chanvre indien, 04 pour jeux de hasard sur la voie publique, 04 pour flagrant délit de vol, 01 pour association de malfaiteurs, 11 pour vagabondage, 01 pour détention d'arme blanche, 18 pour usage de produits cellulosiques, 07 pour racolage, 09 pour non-inscription dans le fichier sanitaire et social.