Opérations de sécurisation à Saraya : Des sites d’orpaillage clandestins démantelés

Les opérations de sécurisation initiées par les forces de défense et de sécurité se poursuivent dans la région de Kédougou. En effet, les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Saraya, appuyés par la compagnie et des éléments du GARSI, ont procédé au démantèlement de plusieurs sites d’orpaillage clandestins disséminés à travers le département de Saraya.



A Sansamba, village frontalier du Mali, qui abrite plusieurs sites d’orpaillage situés le long de la Falémé, les gendarmes ont mis la main sur un lot important de matériel composé de 118 motopompes, 10 groupes électrogènes, 12 motos, 17 marteaux-piqueurs, 10 pompes à eau, un sac de cyanure de 100 kg, 100 bidons d’essence de 20 l et 87 sachets de chanvre indien.



Aucune interpellation n’a été enregistrée au cours de cette opération, car les occupants des lieux ont pris la clé des champs, à l’annonce de la présence des gendarmes dans la zone.



Selon des sources sécuritaires, ces opérations vont se poursuivre en vue d’endiguer ces exploitations illégales de substances minérales qui ont fini d’altérer l’environnement le long de la Falémé.