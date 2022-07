Orabank : un système mafieux mis à nu, plusieurs comptes pompés

Le directeur général d’Orabank avait raison. Une complicité au sein de l’établissement qu’il dirige a permis de puiser frauduleusement dans les comptes de certains clients. Montant du préjudice : 50 millions de francs CFA. Et le bilan est provisoire.



D’après Libération, qui a révélé l’affaire dans son édition de vendredi dernier, le patron de la banque avait porté plainte le 8 juillet devant la Sûreté urbaine (SU). Il a été alerté par une cliente, basée en Italie, qui lui a signalé que 3,1 millions de francs CFA ont été retirés sans son aval de son compte.



L’opération suspecte a été effectuée à l’agence d’Orabank des HLM. Les caméras de surveillance de la succursale ont permis d’identifier le bénéficiaire. Lequel a fourni des pièces correspondant aux données de la cliente basée en Italie. Ce qui a fait dire au patron de la banque à soupçonner, au moins, un de ses agents.



Un audit interne lui donnera raison. Celui-ci a mis à l'index un élément du «Back Office banque digitale» nommé Babacar Tall. Il s’occupe des aspects relatifs aux produits monétiques.



Les auditeurs ont remarqué que, bien que n’étant pas habilité à de telles vérifications, ce dernier a consulté à plusieurs reprises les comptes des clients concernés par la fraude, les spécimens de leurs signatures, les mouvements sur leurs comptes et leurs soldes.



Arrêté et placé en garde à vue, suite à la plainte de la banque, Babacar Tall est passé à table. Il confesse avoir été contacté par «un ami» qui lui a fait savoir qu’il pouvait pomper les comptes de clients sans attirer l’attention. Il avait juste besoin des informations bancaires des victimes potentielles.



L’agent d’Orabank marche. Dès qu’il avait les informations bancaires, il se chargeait de confectionner des fausses pièces d’identité aux bénéficiaires des retraits frauduleux.



Le mis en cause révèle aux enquêteurs que pour chaque opération, il recevait une commission.



Son principal complice est activement recherché.