Orages et pluies : La mauvaise nouvelle de l'Anacim

Dakar patauge difficilement dans les eaux après des pluies à répétition depuis presque 2 jours. Pourtant, la capitale n'en a pas encore fini avec les averses. L'affirmation est de l'Anacim qui annonce plus de précipitations dans les heures à venir sur une bonne partie du territoire.