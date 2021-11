Orange écrase ses prix pour contrecarrer Wave : la bataille prend un nouveau tournant!

C’est un nouveau tournant dans la bataille entre les deux principaux concourants du mobile money au Sénégal. Orange Money a annoncé une nouvelle baisse de ses tarifs pour contrecarre l'avancée de Wave.



La féroce bataille entre Wave et Orange Money vient de franchir un nouveau palier. En effet, à son arrivée sur le marché, Wave avait complètement cassé les prix. Ce qui a fortement secoué Orange Money qui a vu le marché lui échapper. Aujourd’hui, pour sortir la tête de l’eau et reprendre la main, il vient d’instaurer de nouveaux tarifs.



Désormais, les frais de retrait sont gratuits chez Orange Money et les frais d’envoi sont fixés à 0,8%, là où Wave les facture à 1%. Il en a fait l’annonce ce mardi. Ce coup sera-t-il suffisant pour contrecarrer la marque au Pingouin?



Bien que ces tarifs soient rendus publics aujourd’hui, il y a quelques mois déjà, Alioune Ndiaye, le Directeur général d'Orange Middle East and Africa, avait clairement identifié le problème. Il avait indiqué la voie à suivre pour arrêter l’hémorragie.



«Notre riposte doit être rapide et efficace. Il faut changer notre modèle économique. Nous n'avons plus le choix. Le modèle qui fait payer au client le retrait de son argent ne peut vivre longtemps. Il faut adapter nos tarifs en conséquence», avait-t-il indiqué.



Dans le rapport de son troisième trismestre, Sonatel et Orange indiquaient que «la concurrence forte que subit Orange Money a entrainé une baisse de revenu des services financiers.»



Aujourd’hui quelle sera la riposte de Wave qui voit ses tarifs concurrencés par Orange Money ? Quelle sera sa réaction, sachant qu’il n’a plus les tarifs les plus faibles du marché ? Quelle sera la posture des consommateurs face à ces nouveaux tarifs. Les prochains mois nous édifieront.