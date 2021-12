[Photos-Video] Ordres nationaux : 216 agents du ministère de l’Intérieur décorés

Ordres nationaux : 216 agents du ministère de l’Intérieur décorés

Comme il est de tradition au ministère de l’Intérieur, l’ensemble des collaborateurs se réunissent en fin d’année pour aborder sous les meilleures auspices la nouvelle ère. Mais l’attraction principale de cette rencontre est l’honneur décerné à l’endroit des agents de l’institution. En effet, les plus méritants d’entre eux se sont vus attribuer les plus importantes distinctions nationales : l’ordre national du lion pour les uns et l’ordre national du mérite pour les autres. Ils étaient en tout 216 à avoir reçu ces médailles des mains du ministre Antoine Félix Diome.





« C’est avec beaucoup de fierté que je vais sacrifier à cette tradition et en profiter pour féliciter et encourager tous ces agents promus qui ont inlassablement contribué à l’accomplissement des missions régaliennes de ce département de souveraineté qu’est le ministère de l’Intérieur », déclarait le ministre. C’est sous un fond de Kora que les récipiendaires sont passés à tour de rôle recevoir leurs décorations.