Organisation faitières d'ONG : Le Pacte social des Organisations à but non lucratif ratifié (CAPFONG)

Le cadre de partenariat des faîtières d’ONG

Le cadre de partenariat des faîtières d’ONG (CAPFONG) a ratifié, jeudi, le Pacte Social des Organisations à but non lucratif. Ce, en présence des acteurs du secteur et des représentants de l’Etat.





En effet, « la présente convention collective du commerce est en inadéquation avec les activités spécifiques des Organisations à but non lucratif (OBNL). Les textes en vigueur ne permettent pas une prise en charge adéquate de la réalité et du milieu professionnel des OBNL », constate le CAPFONG dans un communiqué de presse reçu.





C’est ainsi que l’Association des ONG Internationales au Sénégal (ONGIS), la Plateforme des ONG de l’Union Européenne (PFONGUE) et le Conseil des ONG d’Appui au Développement (CONGAD) regroupés au sein du Cadre de partenariat des faîtières d’ONG (CAPFONG) se sont réunies afin d’élaborer un Pacte Social propre aux OBNL opérants au Sénégal.





« Désormais, celui-ci se substituera à la convention collective du commerce qui régissait les agents des ONG », indique le texte.





La cérémonie de signature intervient après un processus participatif et inclusif des OBNL et des autorités sénégalaises, ayant permis d’examiner et d’adapter les articles du Pacte social aux pratiques courantes des acteurs de la société civile tout en s’assurant du bon respect des textes sénégalais en vigueur, souligne la même source.