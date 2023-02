Organisation Miss Sénégal : Les assurances du ministre Aliou Sow à Amina Badiane, Présidente du comité national

Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, a reçu Amina Badiane, Présidente du Comité national d'organisation de Miss Sénégal. Leurs échanges ont tourné autour de l'organisation de ce grand événement culturel.





"Elle m'a présenté très clairement la situation actuelle de cet événement culturel national et tous ses enjeux et défis. Après avoir consulté mon collègue et ami le ministre du Tourisme et des Loisirs Mame Mbaye Niang, le ministère de la Culture et du Patrimoine historique va désormais s'impliquer de manière à donner à l'organisation une dimension exceptionnelle", a annoncé Aliou Sow sur sa page Facebook.