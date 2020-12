Orpaillage clandestin à Saraya : Un site démantelé, 16 personnes arrêtées

La brigade de gendarmerie nationale a mis la main sur 16 personnes pour exploitation illicite de substances chimiques et altération du domaine forestier.Ce, suite à un démantèlement d'un site d'orpaillage clandestin à Séguekho, dans le département de Saraya.Il s'agit de 05 Sénégalais, 8 Burkinabé et 03 Maliens. Lors de leurs interpellations, la gendarmerie a saisie plusieurs matériels à savoir 4 motopompes, 6 groupes électrogènes, 2 pelles carrées et 960 litres de carburant.Selon la même source, les brigades des compagnies de Kédougou et Bakel mènent des opérations fréquentes pour lutter contre l'extraction minière illégale.