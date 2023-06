Osmoseur Standard BW : La solution innovante de PMI pour filtrer l’eau

Depuis plus de 30 ans, PMI est spécialisé dans la conception et la réalisation d'installations de traitement d'eau en Afrique de l'Ouest. Le groupe BWT, leader européen du traitement d'eau, que nous avons récemment intégré et que nous représentons depuis plus de 20 ans, nous permet de répondre à toutes les problématiques liées à l'eau.





Au Sénégal, l'une de nos principales préoccupations concerne la qualité de l'eau du robinet. Des problèmes de contamination peuvent altérer sa qualité et engendrer des problèmes sanitaires.





Fort de ce constat, PMI vous propose l'osmoseur Standard BWT. L'eau osmosée est une eau qui a subi plusieurs étapes de filtration afin d'être débarrassée de toutes les particules potentiellement présentes (nitrates, bactéries, traces de métaux lourds, minéraux...). Ce procédé, entièrement naturel, n'utilise aucun produit chimique et élimine plus de 95% des impuretés ! Compact, l'osmoseur Standard BWT s'installe sous l'évier et est pré-raccordé hydrauliquement pour produire environ 190 litres d'eau traitée par jour.





Les avantages sont nombreux :





1. Facile à installer et de petite taille, l'osmoseur Standard BWT se place simplement sous votre évier et se raccorde directement à l'arrivée d'eau ;





2. Avec l'osmoseur Standard BWT, limitez l'achat de bouteilles en plastique encombrantes et réduisez vos déchets plastiques ;





3. Faites des économies d'argent en consommant une eau du robinet purifiée ;





4. Préservez votre santé en toute sérénité.





Pour plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur notre site à l'adresse suivante : https://pmi-afrique.com/osmoseur-standard-bwt/