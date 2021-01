Ouagou Niayes/ Couvre-feu: Une voiture de Seneweb caillassée par des manifestants

Le pire a été évité ce jeudi soir. De grosses pierres ont été jetées sur une voiture de Seneweb Group. . Ce, alors qu’une équipe composée d’un chauffeur, d’un cadreur et d’un journaliste, était à Ouagou Niayes pour couvrir les manifestations. Le pare brise a été totalement endommagé.







Depuis hier, mercredi, les populations de Dakar et sa banlieue sont dans les rues pour crier leur ras-le-bol face au couvre-feu instauré par le gouvernement sénégalais. Ce, en vue de freiner la propagation de la Covid-19 au Sénégal.





Une situation qui a poussé les journalistes et techniciens de Seneweb à être sur le terrain depuis 3 jours afin de couvrir et montrer en live la vie des Sénégalais en cette période de couvre-feu. A leurs risques et périls.





Heureusement il y a eu plus de peur que de mal. L’équipe s’en est sortie sans grosses blessures.