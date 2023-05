Ouakam : un militaire montre son sexe dans une vidéo, le piège se referme sur lui

Pauvre A. Nd ! Cet élément du bataillon d’infanterie de Ouakam a subi une double peine. Bien que victime dans une affaire de mœurs, le militaire s’est en plus attiré les foudres de sa hiérarchie. Il a été placé en détention et risque la radiation de l’Armée nationale.



D’après Les Échos, qui relaie cette affaire dans son édition de ce mardi, A. Nd a été piégé par Kh. Guèye. Ce dernier est un habitué des réseaux sociaux. Il s’y promène à longueur de journée, notamment en lançant à tout-va des demandes d’amis.



Sa cible préférée : les hommes en quête de galante compagnie. Le journal rapporte qu’il crée des faux comptes en se faisant passer pour une femme, photo aguichante à l’appui, et guette qu'un malheureux morde à l’hameçon.



Dans ce cas, il déroule son mode opératoire d’escroc : il sympathise avec sa proie, développe une relation de confiance agrémentée d’échanges de propos salaces, histoire de faire monter la moutarde et pousser l’homme à l’autre bout de la ligne à se filmer ou à se photographier nu.



S’ensuivent envoi de captures d’images compromettantes et demande d’argent. À défaut de verser les montants réclamés, la victime est menacée de voir ses photos et vidéos sur la toile.



A. Nd est tombé dans ce piège. Kh. Guèye l’a fait chanter avec une vidéo où on le voit exhiber son sexe dans des toilettes. Ne voyant pas sa victime envoyer l’argent qu’il lui a réclamé, Guèye a balancé la séquence sur un site pornographique. «La vidéo devient alors virale», s’exclame Les Échos.



C’est ainsi que la Brigade de recherches de la gendarmerie entre en scène. Après lui avoir tendu un piège, les enquêteurs interpellent le mis en cause. La fouille de son téléphone permet de découvrir plusieurs vidéos compromettantes de présumées victimes de ses manœuvres.



Kh. Guèye a été déféré au parquet pour collecte illicite de données à caractère personnel, extorsion de fonds, tentative d’extorsion de fonds et chantage.



Pendant ce temps, A. Nd attend en détention que sa hiérarchie décide de son sort.