Ouest Foire : Des prostituées tombent avec 240 paquets de préservatifs et 9 bouteilles de lubrifiant

I. M. C., propriétaire d'une auberge à Ouest Foire, et son gérant A. B. D. ont été attraits, hier, à la barre pour association de malfaiteurs, proxénétisme et cession de chanvre indien.





Les éléments de la Section de Recherches, qui ont effectué une descente sur les lieux, ont interpellé des prostituées en possession de 240 paquets de préservatifs et 9 bouteilles de lubrifiant.





Selon Les Échos, les chambres étaient louées aux filles de joie à 10000 Fcfa la passe.





Ces professionnelles du sexe ont confié qu'elles s'approvisionnaient en préservatifs auprès du gérant de l'auberge qui leur en vendait.