Ouest Foire : Le meurtrier d'un professeur d’université arrêté

Fin de cavale pour le présumé meurtrier du professeur d’université à la retraite retrouvé mort, dans la nuit du mardi 24 à mercredi 25 novembre dernier, à son domicile sis à Ouest Foire.Il s’agit d’A. C., âgé de 24 ans, qui a été arrêté par les gendarmes de la Foire en charge de l’enquête. Il a été déféré au parquet au terme de leur garde à vue.Selon L'Observateur qui vend la mèche, c'est le téléphone du défunt Samba Diole les a conduits jusqu’au meurtrier.Le mis en cause a nié avoir tué Samba Diole et confié aux enquêteurs qu’il est footballeur évoluant à l’étranger.Il a indiqué qu’il est revenu au Sénégal à cause de l’arrêt des compétitions sportives dues à la pandémie.Il a fait savoir qu’il a acheté le téléphone portable du défunt auprès d’un certain M. L.