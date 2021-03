Ouest-Foire : Trois prostituées arrêtées avec 250 paquets de préservatifs

L. Dione et M. N. Faye ont été condamnées respectivement à 3 mois ferme et 1 mois ferme de prison. Lobé Diagne, elle, a été relaxée.Selon le quotidien Les Échos qui donne l'information dans sa livraison du jour, elles étaient poursuivies pour association de malfaiteurs, proxénétisme.Arrêtées dans leur appartement, en possession de 250 paquets de préservatifs et 3 bouteilles de lubrifiant, elles accueillaient leurs clients à 10 000 Fcfa la passe.