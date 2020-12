Oulampane : Deux champs de cannabis découverts dans la forêt de Grand Koulaye (Photos)

En patrouille conjointe (armée, gendarmerie et eaux et forêts) dans la forêt de Grand Koulaye, dans la commune d'Oulampane, localité située dans l’arrondissement de Sindian (département de Bignona, région de Ziguinchor), les éléments de la zone militaire n°5 ont fait une grosse découverte.En effet, l’opération de lutte contre la coupe illégale de bois et les trafics illicites menée les 11 et 12 décembre 2020, a permis la découverte de deux champs de cannabis dans la forêt.La Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) qui donne l’information dans un tweet, renseigne que les deux champs ont été entièrement détruits.