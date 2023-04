Oulimata Sarr : « Nous souhaitons l'augmentation du Fonds IDA »

La Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, Oulimata Sarr a eu une séance de travail avec l’adjointe du Secrétaire d'Etat au Trésor Américain, Alexia Latortue. Cette réunion a été l’occasion pour la ministre de formuler une requête. « Nous souhaitons l'augmentation du Fonds IDA dont les USA sont le plus grand contributeur. Tous les pays actionnaires de la Banque Mondiale et du FMI demandent une réforme de ces institutions », a-t-elle écrit sur sa plateforme sociale.