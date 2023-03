Oumar Ben Khatab Sylla : "Quand je suis arrivé à Dakar Dem Dikk, j’ai trouvé un parc à terre et des pertes annuelles de 13 milliards"

Oumar Ben Khatab Sylla déclare avoir trouvé un parc inexistant, à son arrivée à la tête de la société de transport public. "Quand je venais à Dakar Dem Dikk, j’avais trouvé un parc à terre. Il n’y avait plus de bus et nous avons mis en place un programme de restructuration, de relance et d’acquisition de bus que l’État a bien validé et accompagné".