Oumar Guèye sur les inondations: « Ce n’est pas une situation propre au Sénégal »

Sous le feu des critiques suite au x inondations qui ont repris de plus belle malgré les promesses, le gouvernement a dépêché son porte-parole pour assurer la com’. Invité de l’émission « Objection » de ce dimanche sur Sud Fm, Oumar Guèye invite les Sénégalais à voir le verre à moitié plein et non le contraire. Même s’il avoue sans ciller qu’il « y a des difficultés et il ne faut pas les nier ».





« Il y a des zones qui sont inondées, c’est une réalité au niveau du pays. Il y a certains départements, certaines régions, certaines communes y compris dans la région de Dakar où il y a effectivement des inondations », avoue-t-il.





Mais, déclare le porte-parole du gouvernement, « ce n’est pas quelque chose qui est propre au Sénégal. Nous avons vu ce qui s’est passé tout récemment en Allemagne avec 200 morts, en Belgique avec une quarantaine de morts, en Indonésie, en Chine… un peu partout dans le monde, deux éléments fondamentaux pour l’homme sont en train de se transformer en difficultés, c’est le feu et l’eau ».





« L’eau est source de développement »





Cependant, malgré les dégâts qu’elle cause, affirme le ministre, « l’eau également est source de développement. Nous avons besoin de pluie ». Interpellé par le journaliste Baye Oumar Guèye animateur de l’émission sur la capacité du gouvernement à régler ce problème qui devient récurent, Oumar Guèye estime que le plan décennal (2012-2022) de lutte contre les inondations a déjà pris en charge un certain nombre de problèmes liés à ce phénomène.