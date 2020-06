Oumar Sarr : «Je ne sais pas où j’ai chopé le virus»

Testé positif au coronavirus, l'ancien ministre libéral Oumar Sarr revient sur les circonstances de sa contamination à la maladie.







«Je ne sais pas où et quand j’ai chopé le virus. Il y a une semaine, j’ai eu une fièvre la nuit et le lendemain. Mon épouse a appelé Sos Médecin. Ils sont venus et m’ont traité (…) Deux jours après, ils sont venus pour faire les tests à toute la famille. Les enfants, la femme de ménage, mon épouse et moi. Et deux jours après, ils reviennent en me disant ; «Il n’y a qu’un seul test positif.» C’est mon cas. J’étais positif à la Covid-19», a-t-il confié, sur son lit d'hospitalisation, à L’Observateur.





«Comment je suis traité»





Quid de son traitement ? Le maire de Dagana soutient qu’il est traité avec de la chloroquine, un antibiotique et de la vitamine C. Oumar Sarr de préciser : «On prend trois prises par jour, le matin, à 16h et à 23h. Depuis mon hospitalisation, je ne ressens aucune douleur et je n’ai pas développé de signes. Je me sens bien»