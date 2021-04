Oumar Seck : «Nous sommes en train de nous désindustrialiser, à cause de l’erreur que nous avons commise»

Devant le «Jury du Dimanche» de ce 11 avril, l’expert financier et chef de la Plateforme EU-ACP de développement du secteur privé, s’est exprimé sur les industries au Sénégal. A l’en croire, l’industrialisation se fait de deux manières. C’est-à-dire, avec deux leviers.Le premier, avance Oumar Seck, ce sont les gros investissements pour un pays avant-gardiste. Et le second, c’est l’entrepreneuriat et les programmes de migration technologique du secteur industriel.Toutefois, pour lui, «nous sommes en train de nous désindustrialiser. (Car) l’erreur que nous avons commise, est que les secteurs industriels dans lesquels le Sénégal a misé, il n’y a pas eu de suivi et il n’y a pas eu de dynamique de migration en termes de compétitivité.» Pour ainsi plaider pour la restructuration des entreprises.Oumar Seck de se projeter dans le futur. «Dans les deux prochaines années, le Sénégal peut créer plus d’un million d’emplois bien payés. Il s’agit de s’organiser, de nous positionner, en se fixant des objectifs et en utilisant les expertises que nous avons. Nous allons avoir des ressources, maintenant, et la gestion est très compliquée. Elle est très complexe et sérieuse».Donc, soutient l’expert financier, cela veut dire que les stratégies de développement du contenu local sont des programmes complexes. «Ce ne sont pas des choses qu’on décrète. Il faut des compétences avérées pour l’articulation du programme et la mise en œuvre de ses programmes. Il faut avoir des connaissances sur la commercialisation du pétrole», a-t-il indiqué.