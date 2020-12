Oumou Informatique devient Oumou Group

Leader dans la vente d’équipement informatique depuis 15 ans, l’entreprise Oumou Informatique change son identité et devient Oumou Group.La Directrice générale, Fatou SECK, qualifie cette évolution d’identité comme étant le meilleur moyen pour le groupe d’exprimer ses ambitions et d’annoncer ses futurs projets “Le meilleur moyens pour nous d’exprimer nos ambitions était de nous rafraîchir et de renouveler notre identité», a-t-elle déclaré lors de la cérémonie de rebranding qui s’est tenue le 04 décembre au Terrou-bi.Ce changement de nom arrive dans un contexte particulier, marqué par la pandémie de Covid-19 qui a touché toute l’économie mondiale. Oumou s’adapte et propose des solutions flexibles à sa clientèle afin de maintenir leurs activités en marche tout en respectant au mieux les mesures barrières.«Durant cette année difficile, nous avons repensé notre stratégie d’entreprise, décidant ainsi d’élargir notre catalogue de services et de mettre notre expertise à la disposition de tous les sénégalais sans exception, de couvrir le territoire sénégalais dans son intégralité dans un premier temps puis partir à la conquête de tout le continent africain et ainsi asseoir un rayonnement africain de renommée internationale», renchérit la Directrice Générale.«Oumou Group, c’est une Famille, Oumou Group, c’est un monde possibilités, Oumou Group, c’est vous, c’est nous…», résume la Directrice.Oumou group a aussi rejoint son nouveau siège social, sis au Point E, 17 rue Kolda.Visitez le nouveau site : www.oumougroup.com