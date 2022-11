Ourossogui : Contre la démolition du marché central, les commerçants dans la rue

Les allées d’habitude bondées du marché central de Ourossogui sont étrangement vides ce jeudi 24 novembre à cause de la marche des commerçants qui ont fermé leur boutique. Un mouvement d’humeur qu’ils adoptent pour s’opposer à la démolition programmée du marché par le maire de la ville Moussa Bocar Thiam.

En plus d’observer le mot d’ordre de grève édicté par leur tutelle pour fustiger la nouvelle grille tarifaire des prix, établie par l’État, les commerçants de Ourossogui sont descendus dans la rue pour réitérer leur désapprobation face à la démolition du marché central. En dénonçant à travers des slogans, leur non-implication dans le processus de reconstruction programmée d’un nouveau marché par les autorités municipales, qu’ils accusent jusque-là de dérouler un forcing à leur endroit. Car les ayant mis devant le fait accompli après avoir traité avec des prestataires pour les reloger sous des bâches. Un recasement que n’apprécient point les acteurs du commerce et en particulier les vendeurs de fruits et légumes et notamment, ceux des denrées périssables qui ont pris la décision de ne pas quitter les lieux.