Ousmane Fall, Homme d'affaires, Self-made man Sénégalais au chevet des populations nécessiteuses

Homme d’affaires réputé, self-made man sénégalais, Ousmane Fall à travers son association apolitique et à but non lucratif ASOF (Action Sociale Ousmane FALL) vient au chevet des populations nécessiteuses.Le généreux bienfaiteur, soucieux de la condition de vie de la plupart des sénégalais notamment les jeunes et les femmes, a alloué un montant de 3 millions de francs Cfa aux femmes de Pikine Guinaw Rails Nord plus précisément celles du quartier Sadio Guissé / Grand Thiaroye 1.Un geste noble qui vient à son heure que les bénéficiaires ont salué. Elles ont témoigné leurs gratitude à Ousmane Fall mais n'ont pas manqué non plus de demander à l'ASOF de les accompagner surtout du côté de la formation. Des doléances bien prises en compte par l’homme d’affaires.L’ASOF ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, selon son Coordonnateur, Mayoro Ndao, l'Association compte élargir ses actions sociales dans tout le pays pour mieux accompagner les couches vulnérables. Elle a, dans cette logique, dégagé un budget annuel de 200 millions de francs Cfa pour accompagner les populations nécessiteuses.