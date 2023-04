Ousmane Sonko bientôt convoqué à la DIC : Voici la raison

Un nouveau front judiciaire en perspective pour Ousmane Sonko ?





La Division des Investigations Criminelles a démarré les auditions suite à la plainte déposée contre Ousmane Sonko pour mise en danger de la vie d’autrui, atteinte à l’intégrité, appel au meurtre, fausses accusation et diffamation.





Le plaignant dans cette affaire a été entendu ce mardi dans les locaux de la Dic. Selon des sources de Seneweb,l'ex-Policier Frédéric Napel, a confirmé sa plainte devant les enquêteurs avant de vider son sac.





Après cette étape décisive de la procédure, Ousmane Sonko sera convoqué prochainement dans les locaux de cette unité d'élite de la police nationale.





Le leader de Pastef va être interrogé sur les accusations du plaignant selon des sources de Seneweb. Puis, le dossier pourrait être transmis au procureur de la République qui devra statuer sur la suite à prendre.





Pour rappel, Frédéric Napel avait déposé une plainte contre Ousmane Sonko au courant du mois de février dernier.