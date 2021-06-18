Ousmane Sonko face à la presse cet après-midi

Le leader du Pastef, Ousmane Sonko, va faire face à la presse cet après-midi.
Selon certaines sources proches de l’opposant au président Macky Sall, il va revenir sur l’affaire du mouvement « Fouta Tampi » malmené par les nervis de BBY et aussi sur d’autres sujets importants.
15 Commentaires
Reply_authoril y a 25 minutes (15:23 PM)
Reply_authoril y a 11 minutes (15:37 PM)
Teussil y a 28 minutes (15:21 PM)
Reply_authoril y a 18 minutes (15:31 PM)
Adji Sarr Masseuse Du Siècleil y a 24 minutes (15:25 PM)
Beugoul Kou Siiwil y a 16 minutes (15:33 PM)
Ridialil y a 6 minutes (15:43 PM)
Tu a été masse et guéri par Adji
Parle Des Homosexuels Faut Pasil y a 4 minutes (15:44 PM)
AMADOU HOTT. MINISTRE ECONOMIE
Djamil Bangoura, Le fondateur de l'association Prudence
Djiadi Diouf, président AIDS SENEGSL
Mohamed Mbougar Sarr
SAER BATHIELY
YOUSSOU NDOUR
DOUDOU NDIR ELECTION
MADICKE NIANG. EX MINISTRE
PAPE ALE NIANG JOURNALIST
AMET KHALIFA NIASS. CHEF RELIGIEUX
DIAGNA NDIAYE
BABA MALL
WALLY BALLOGO SECK
ALIOUNE NDOYE PECHE
MBAYE GUEYE EMG
MADIAMBAL DIAGNE JOURNALIST
SAMUEL SARR. EX MINISTRE
MOUSSA FALL MDOYE
PAPE SAMBA GUEYE
MOUSSA TRAORÉ
MADIOP TFM FILS DE MBAYE PEKH
JEAN MICHEL NIANE
MOUSTAPHA NDIAYE NOTAIRE
Oumar MBaye
MOUSTAPHA GUEYE
IBRAHIMA AW
PAPE NDIAYE JOURNALIST WALF
MAME MBAYE NIANG MINISTRE
SOULEYMANE DIOUF
SECK DIOUF JUGE TERBINAL DAKAR
DIOR DIAGNE
VIVIANE
Zahra Iyane Thiam
MAIMOUNA SECK
AWA FALL
MARIEME GUEYE
AWA SECK PIKINE
ASS BETEYE
DIALLO GUEYE
MOUSSA SEYDY
NDEYE ARAM FALL
DIEYNABA DOUMBIYA
MAIMOUNA NDIR
MADAME NDIAYE 2S TV
MAISSA TRAORÉ
OUMAR BAILO SIDIBE
LIKA BA NOTAIRE SÉNÉGAL
Ms Ndèye Sali Diop Dieng
Néné Fatoumata Tall Ministre
NDEYE GUEYE MADAME MOUSTAPHA CISSE LÔ
Name Awa SECK Ndoye
OUSMANE Sarr
FATOU DIOP
Ibou BIRAME
La List de JAMRA À SUIVRE
Parle Des Homosexuels Faut Pasil y a 4 minutes (15:44 PM)
AMADOU HOTT. MINISTRE ECONOMIE
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Djiadi Diouf, président AIDS SENEGSL
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MADICKE NIANG. EX MINISTRE
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Serigneil y a 4 minutes (15:45 PM)
Tu seras déçu
Wa April y a 24 secondes (15:48 PM)
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