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Ousmane Sonko face à la presse cet après-midi

Par: Dieynaba AGNE (stagiaire) - Seneweb.com | 18 juin, 2021 à 15:06:05  | Lu 838 Fois |  25 Commentaires
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Ousmane Sonko face à la presse cet après-midi
Le leader du Pastef, Ousmane Sonko, va faire face à la presse cet après-midi.

Selon certaines sources proches de l’opposant au président Macky Sall, il va revenir sur l’affaire du mouvement « Fouta Tampi » malmené par les nervis de BBY et aussi sur d’autres sujets importants.
Tags: Ousmane SonkoFacePresse

Auteur: Dieynaba AGNE (stagiaire) - Seneweb.com



15 Commentaires

  1. Auteur

    il y a 32 minutes (15:16 PM)
    Voilà le premier nervis du Sénégal. Celui qui incite à la violence et à la haine. Il faut le neutraliser. 
    Répondre +66 -24
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    • Auteur

      Reply_author

      il y a 25 minutes (15:23 PM)
      Il est vrai que c'est lui Ousmane Sonko qui incite à la haine en permanence. La société civile et les droits de l'hommiste doivent avoir le courage de le dénoncer comme l'a fait Serigne Mountakha.
      Répondre +45 -17
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    • Auteur

      Reply_author

      il y a 11 minutes (15:37 PM)
      Puisse Dieu nous preserver des ambitions des ambitiuex  aveuglés par leurs ambitions
      Répondre +1 -0
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    2. Auteur

    Teuss

    il y a 28 minutes (15:21 PM)
    Encore une ses ruses il avait dit chaque vendredi ils vont sortir jusqu'a tous les detunus sortent 
    Répondre +1 -6
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    Auteur

    il y a 27 minutes (15:21 PM)
    ousmane sonko fait maintenant beaucoup de conférence de presse et ne descend plus dans la rue,ce qu'il faut  c'est moins de face á la presse et beaucoup plus d'actions sur le térrain,il doit aller á l'encontre des populations,au sénégal on a besoin de beaucoup de guy marius sagna ou de barthélemy dias
    Répondre +16 -7
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    Auteur

    Adji Sarr Masseuse Du Siècle

    il y a 24 minutes (15:25 PM)
    Khana Sonko n'a plus mal au dos ?
    Répondre +3 -0
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    Auteur

    il y a 24 minutes (15:25 PM)
    Vive notre futur président 
    Répondre +3 -19
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    Auteur

    il y a 21 minutes (15:28 PM)
    pourrait-on m'indiquer le programme du président sall pour aujourd'hui? Est-il toujours au Fouta, ou va-t-il ailleurs?
    Répondre +0 -0
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    Auteur

    Beugoul Kou Siiw

    il y a 16 minutes (15:33 PM)
    Puisque Bougane est à la une des journaux face à Macky, il fautorganiser pour rétablir une vérité. Le duel c'est Macky -Sonko et Macky - Bougane.
    Répondre +0 -0
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    Auteur

    il y a 13 minutes (15:36 PM)
    J'espère qu'il ne va pas encore dénoncer les opérations militaires en Casamance comme un élément du complot dans l'affaire Adji Sarr
    Répondre +1 -5
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    Auteur

    il y a 12 minutes (15:37 PM)
    our un troisième mandat qui sera de fait le premier de 5 ans, ensuite un des nôtre succedera à Macky. Nous avon sla maitrise du fichier et savons, à, 20.000 inscrits près qui vote pour nous la coalition pour une majorité présidentielle jusqu'en 2035.
    Répondre +0 -0
    Signalier Permalink
    Auteur

    Ridial

    il y a 6 minutes (15:43 PM)
    Sonko comment va ton mal de dos.

    Tu a été masse et guéri  par Adji 
    Répondre +0 -0
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    Auteur

    Parle Des Homosexuels Faut Pas

    il y a 4 minutes (15:44 PM)
    Les Homosexuals du SENEGAL

     

    AMADOU HOTT.   MINISTRE ECONOMIE 

    Djamil Bangoura, Le fondateur de l'association Prudence

    Djiadi Diouf, président AIDS SENEGSL 

    Mohamed Mbougar Sarr 

    SAER BATHIELY 

    YOUSSOU NDOUR 

    DOUDOU NDIR       ELECTION

    MADICKE NIANG.   EX MINISTRE  

    PAPE ALE NIANG JOURNALIST

    AMET KHALIFA NIASS. CHEF RELIGIEUX 

    DIAGNA NDIAYE 

    BABA MALL 

    WALLY BALLOGO SECK

    ALIOUNE NDOYE PECHE

    MBAYE GUEYE EMG

    MADIAMBAL DIAGNE JOURNALIST

    SAMUEL SARR.      EX MINISTRE 

    MOUSSA FALL MDOYE 

    PAPE SAMBA GUEYE 

    MOUSSA TRAORÉ 

    MADIOP TFM FILS DE MBAYE PEKH 

    JEAN MICHEL NIANE 

    MOUSTAPHA NDIAYE NOTAIRE

    Oumar MBaye 

    MOUSTAPHA GUEYE 

    IBRAHIMA AW 

    PAPE NDIAYE JOURNALIST WALF

    MAME MBAYE NIANG MINISTRE 

    SOULEYMANE DIOUF

    SECK DIOUF JUGE TERBINAL DAKAR

    DIOR DIAGNE

    VIVIANE 

    Zahra Iyane Thiam

    MAIMOUNA SECK

    AWA FALL 

    MARIEME GUEYE

    AWA SECK PIKINE

    ASS BETEYE 

    DIALLO GUEYE 

    MOUSSA SEYDY 

    NDEYE ARAM FALL

    DIEYNABA DOUMBIYA 

    MAIMOUNA NDIR

    MADAME NDIAYE 2S TV 

    MAISSA TRAORÉ 

    OUMAR BAILO SIDIBE 

    LIKA BA NOTAIRE SÉNÉGAL 

    Ms Ndèye Sali Diop Dieng

    Néné Fatoumata Tall Ministre 

    NDEYE GUEYE MADAME MOUSTAPHA CISSE LÔ 

    Name Awa SECK Ndoye 

    OUSMANE Sarr 

    FATOU DIOP 

    Ibou BIRAME 

    La List de JAMRA À SUIVRE 

     

     

     

     

     
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    Parle Des Homosexuels Faut Pas

    il y a 4 minutes (15:44 PM)
    Les Homosexuals du SENEGAL

     

    AMADOU HOTT.   MINISTRE ECONOMIE 

    Djamil Bangoura, Le fondateur de l'association Prudence

    Djiadi Diouf, président AIDS SENEGSL 

    Mohamed Mbougar Sarr 

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    Ms Ndèye Sali Diop Dieng

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    NDEYE GUEYE MADAME MOUSTAPHA CISSE LÔ 

    Name Awa SECK Ndoye 

    OUSMANE Sarr 

    FATOU DIOP 

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    Auteur

    Parle Des Homosexuels Faut Pas

    il y a 4 minutes (15:45 PM)
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    AMADOU HOTT.   MINISTRE ECONOMIE 

    Djamil Bangoura, Le fondateur de l'association Prudence

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    Auteur

    Serigne

    il y a 4 minutes (15:45 PM)
    Tu perds chaque jour de crédibilité 

    Tu seras déçu 
    Répondre +0 -6
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    Auteur

    Wa Apr

    il y a 24 secondes (15:48 PM)
    Vous etes traumatises par Sonko lol  Vous allez degager. Il est le prochain President. 
    Répondre +0 -0
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