Ousmane Sonko: «Pourquoi Thier a été libéré et Kilifeu maintenu en détention»

Le leader de Pastef-Les patriotes a avancé: «ce qui s’est passé est inadmissible. Celui qui est poursuivi pour les mêmes faits a été libéré mercredi alors que d'autres délits (vol dans un domicile) pèsent sur lui. Ils ont proposé de le sortir de prison pour révéler d’autres éléments à charge contre Simon, Kilifeu, certains membres de Y'en a marre et d'autres personnes opposées à Macky Sall ».

Rappelant ainsi que Kilifeu a déposé une plainte pour collecte et diffusion d'images à caractères personnel. «En plus de cette affaire, il y avait sur sa tête (de Thier) deux autres plaintes mais il est libéré comme par enchantement. Et pendant ce temps, Kilifeu est toujours maintenu en prison. C'est de l'injustice. Et c'est comme ça que marche le pays sous Macky Sall. Nous disons non et appelons tous les Sénégalais à se mobiliser le 10 décembre pour la libération de Kilifeu», a déclaré Ousmane Sonko.