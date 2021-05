Ousmane SONKO le « messie » du système, a-t-il une « solution » pour le Sénégal ?

Sonko a-t-il des solutions pour le Sénégal

Si un grand leader comme Macky Sall se distingue par son ambition et particulièrement par les effets positifs de sa vision sur les inégalités sociales et sa lutte pour l’équité territoriale ainsi que de par ses résultats obtenus en moins de dix ans ; d’autres hommes politiques comme Ousmane SONKO, font appel à la calomnie, la manipulation, l’appel à l’insurrection, le non-respect du choix des sénégalais. Une impatience et une incohérence notoire caractérisent l’homme.





Macky Sall a su redonner le souffle et l’espoir à tout un peuple et ceci dès son accession au pouvoir. Il incarne la vraie solution. La CMU, les bourses de sécurité familiale, le PUDC, le PUMA, PROMOVILLES, sont autant de programmes qui ont amélioré considérablement la vie de nos concitoyens. Dans les zones rurales comme dans les centres urbains, l’émergence se touche au doigt.





SONKO nous vend du rêve mais il n’a aucune solution à nous proposer, à part aller dans les salons de massage. Et au lieu d’assumer ses responsabilités il désobéit, manipule l’opinion publique, dans une logique de rupture de tous les pactes qui font la nation, la république et l’état de droit.





Comment peut-on vouloir une chose et son contraire ? Lui qui ne cesse de critiquer le système, est le premier en à faire appel pour se sortir d’une salle affaire de viol. Un manipulateur opportuniste qui joue sur sa position politique, allant jusqu’à demander l’immunité parlementaire à ses collègues députés pour qui, il n’a aucune considération.





Paradoxalement, il n’a pas hésité à solliciter Maitre Wade afin de tirer profit de son soutien sur cette affaire privée qu’il a ostensiblement politisé pour arriver à ses fins. Pour ses propres intérêts, SONKO a oublié que WADE a été un des artisans du système qu’il a critiqué en l’envoyant même « à la fusillade ». Qui est -il pour s’attaquer à de nobles serviteurs de l’Etat ? Comment a-t-il obtenu ces multiples maisons à Dakar et ailleurs ? Pourquoi tient-il des discours qui divisent les sénégalais ? Pourquoi s’attaque-t-il à des groupes de presse pour ensuite aller leur rendre visite ? Pourquoi une telle violence et une si grande irrévérence à l’égard de tous ?





Ceux qui ont eu à fréquenter l’UGB devront s’interroger sur sa vie estudiantine à Sanar. Il n’a jamais été un dirigeant pour le bien-être de l’étudiant. Était-il toujours engagé pour défendre l’intérêt de l’étudiant ? La constance n’existe point chez SONKO. Versatile, il l’est. Un caméléon qui calfeutre pour saisir sa proie.





Des propos irrespectueux, des accusations gratuites sont ses seules armes. Le Sénégal mérite un leader constant, qui a le vécu et l’expérience, qui consolide notre commun vouloir de vie commune. Un leader engagé à des valeurs morales pour unifier le pays en vue de préserver la paix et la stabilité.





« lignou bolé mo eup lignoufewele », faisons confiance au peuple sénégalais qui incarne l’instance suprême de notre pays.





Diégui Diop

Militante de l’APR, membre de la CCR