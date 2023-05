Ousmane Sonko menace : “Tous ceux qui sont impliqués dans ce complot payeront le prix fort”

Dans live sur ses réseaux sociaux, Ousmane Sonko a de nouveau dénoncé un complot, après le procès d’hier dans lequel il est accusé de viols et de menaces de mort. L’opposant promet que tous ceux qui y sont cités "payeront le prix fort". "Ces comploteurs doivent être poursuivis en justice à cause de morts mais aussi des biens qui ont été détruits".





S'agissant de son absence au procès, Ousmane Sonko persiste et signe: "Je n'ai jamais reçu de convocation. Je le jure. Le commissaire qui l'a écrit ne dit pas la vérité." A ce propos, Ousmane Sonko maintient ses exigences pour répondre à la Justice même s'il affirme n'avoir jamais refusé de déférer à une convocation. "Je ne négocie pas. Tant qu'ils n'auront pas respecté mes droits, je ne céderai pas. Des autorités de la justice ont même pris leur initiative pour demander à l'Etat de respecter mes droits. A défaut je ne répondrai plus à la justice et plus jamais n'aurai confiance en cette justice".





À Ziguinchor, depuis pratiquement deux semaines, Ousmane Sonko a annoncé son retour à Dakar pour "demain ou après-demain". Pour le leader de Pastef, "la dernière bataille" se déroulera dans la capitale sénégalaise. Il appelle, dans cette perspective, les Sénégalais notamment les jeunes à se mobiliser davantage dans la rue.