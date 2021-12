Ousmane Sonko sur le décès de Lamine Diack : «Nous avions convenu, il y a deux mois, d’une entrevue»

Le leader du Pastef regrette le décès de l’ex-président de l’IAAF, Laminé Diack. Ousmane Sonko indique à ce propos qu’il y a deux mois, les deux hommes s’étaient donné rendez-vous.





«Une entrevue qui n’avait malheureusement pu se concrétiser à cause de son état de santé», regrette Sonko tout en rappelant les rapports étroits qu’il entretenait avec M. Diack.





«Il prenait régulièrement de mes nouvelles auprès de Serigne Abdou Mbacké, qui était son confident : 'As6tu des nouvelles de mon collègue ?', se plaisait-il à lui dire».





Poursuivant, Sonko témoigne sur le parcours de Lamine Diack en tant qu’inspecteur des impôts. «Lamine Diack, pour ceux qui l’ignorent, était inspecteur des impôts et des domaines de profession. L’un des pionniers sénégalais dans le corps. Il fut grand patron des impôts et domaines de Dakar, en des temps où cela s’étendait de Yenne au Plateau. Et ses collègues ont témoigné qu’il en est parti sans avoir accaparé un seul mètre carré à son profit».