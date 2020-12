Ousmane Thiongane, auteur des «Promesses du numérique» : «On ne peut pas atteindre le développement sans passer par la transition numérique»

Ousmane Thiongane, auteur des "Promesses du Numérique "

Le conseiller spécial du président de la République, par ailleurs auteur de l’ouvrage «Les promesses du numérique : le Sénégal et l'Afrique se connectent», Ousmane Thiongane, est convaincu que nos pays ne peuvent pas atteindre le développement sans passer par cette transition du numérique.





Selon le conseiller du président de la République, «Les promesses du numérique», c’est d’abord une projection, une ouverture ; ensuite une ambition qu’ils ont pour le Sénégal et l’Afrique.





«Comme vous le savez, toutes les innovations technologiques ont convaincu tellement que nos pays ne peuvent pas atteindre un certain niveau de développement sans passer par cette transition. Il est donc fondamental, à mon avis, que l’Afrique et le Sénégal épousent les réalités du moment. Ces réalités ne sont rien d’autre que le fait de s’arrimer solidement à cette fusée du numérique. C’est pourquoi je parle de promesses dans ce livre, pour montrer l’espoir que nous avons et toute l’ambition que nous avons pour le Sénégal, à travers la vision du président de la République Macky Sall», renseigne Ousmane Thiongane.





«Et c’est ce que je démontre dans le livre, en mettant en exergue les différentes initiatives qui sont d’ordre public et privé. Le secteur privé et l’écosystème numérique dans sa globalité jouent un rôle fondamental par rapport à ces questions-là».