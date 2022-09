Oussouye : le bilan du chavirement d'une pirogue de lutteurs passe à trois morts

Une pirogue a chaviré mardi dernier au large de l’Île de Cachouane, dans le département d’Oussouye, région de Ziguinchor. L’accident a fait trois morts et plusieurs disparus. Plusieurs rescapés ont été enregistrés.



D’après Libération, qui donne l’information, les corps des victimes décédées ont été repêchés entre le jour de l’accident et hier, mercredi. L’un d’entre eux été retrouvé dans les bolongs.



Le journal informe que les pompiers poursuivent des recherches, pour retrouver d’autres corps, et que la gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les causes du drame.