Oussouye : Les populations de Bougnack explorent les perspectives de retour au bercail, après 30 ans d'abandon

Bougnack fait partie des villages abandonnés par les populations au moment où la Casamance vivait une tension sans précèdent. 30 ans après avoir fui leur village, pour des raisons de sécurité pour la plupart, ces populations tentent un retour progressif au bercail.





Selon Pascal Diédhiou, président de l'Union pour le développement de Bougnack, il fallait organiser les retrouvailles des différents fils de la localité éparpillés un peu partout au niveau du pays, des pays voisins et au niveau de la diaspora. Ces retrouvailles ont permis la réflexion sur "quels programmes pour un Bougnack retrouvé, et émergent". Des initiatives qui passent forcément par un retour massif des populations dans cette localité abandonnée depuis au moins 1992, explique Pascal Diédhiou.





Le président de l'union pour le développement de Bougnack (UDB), de préciser : " Le chemin que nous voulons avoir, c'est retourner avec la sécurité. Retourner avec la sûreté. Retourner et être développé". Les conditions minimales d'un retour doivent être posées par les autorités locales et administratives selon ces populations. Les populations ne peuvent pas engager un retour "sans avoir d'écoles, de structure sanitaire, sans puits au moins pour accéder à l'eau, et sans secteur de développement pour les femmes et les jeunes", annonce-t-il. Toutes ces réflexions sont en train d'être peaufinés pour qu'au moment où les autorités vont afficher leur volonté d'accompagner le retour des populations, qu'il y ait des choses à leur présenter, explicite P. Diédhiou. Ces populations veulent éviter de probables conflits qui peuvent jaillir, par rapport à l'occupation de la terre par exemple. En effet, la majeure partie des vieilles personnes qui maîtrisent bien la répartition du foncier avant le déplacement massif n'étant plus, des querelles peuvent en découler s'il n'y a pas de préalables, selon le président de l'UDB. Le souhait, c'est le retour des populations de Bougnack dans la cohésion, l'harmonie la solidarité, dit-il.





Le sous-préfet de l'Arrondissement de Nyassia, Moussa Aly Ba, qui a pris part à cette rencontre a rassuré les populations sur les engagements de l’État et aux autres mesures prises pour le retour sécurisé des populations déplacées de la zone. Occasion saisie par l'autorité administrative pour faire un listing du nombre de villages abandonnés et pas encore occupés par les populations au niveau de la commune de Nyassia.