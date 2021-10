Outhmane Diagne réagit: «Mon portable est actuellement confisqué et mis sous scellé»

Libéré le 29 septembre dernier par le Substitut du procureur Laminé Cissé, le coordonnateur de «Mafia kacc kacc», Outhmane Diagne, proche du Pastef a réagi ce 2 octobre. Il a donné de ses nouvelles suite à la plainte de Mouhamadou Lamine Massaly pour diffusion de fausses nouvelles déposée au niveau la Division spéciale de la cybercriminalité (Dsc).



«Mon portable est actuellement confisqué et mis sous scellé de justice, raison pour laquelle beaucoup n'arrivaient plus à me joindre mais je vais bien alhamdoulilah et je vous promets de revenir plus fort et plus déterminé que jamais. Notre engagement reste sans faille car rien ni personne ne peut nous intimider», a-t-il écrit sur sa page Facebook.



Le dossier Outhmane Diane sera réglé par la voie de la citation directe devant le Tribunal Correctionnel, selon son avocat Me Khoureyssi Ba.