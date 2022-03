Outrage à agent à l'Aibd : La mendiante gifle le gendarme

Fatou S. a l'habitude de faire la manche à l'aéroport international Blaise Diagne. On lui a intimé l'ordre à plusieurs reprises de quitter les lieux. Mais, elle revient toujours à la charge. Cette semaine, elle a été trouvée à l'AIBD, une fois encore, en train de demander l'aumône. Le gendarme l'a rappelée à l'ordre mais elle a vu rouge et lui a asséné une gifle.





A la barre du tribunal de grande instance des flagrants délits, elle a été moins fougueuse et agressive. Elle s'est confondue dans des excuses interminables et a promis de ne plus squatter les abords de l'aéroport. N'eût été son bébé qui était en sanglots, Fatou S. n'aurait pas obtenu aussi facilement la clémence du tribunal. Elle a été relaxée.