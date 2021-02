Outrage à agent, violation du couvre-feu, etc. : Aminata Lô Dieng et son frère envoyés en prison

Aminata Lô Dieng va passer sa première nuit en prison. Elle a été inculpée et placée sous mandat de dépôt, ce lundi. Ce, pour les chefs de prévention d’outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, violation du couvre-feu et usurpation de fonction. Selon Libération Online, le même sort a été réservé à son frère visé, lui, pour violation de la loi sur le couvre-feu et conduite sans permis.Ils seront jugés devant le tribunal des flagrants délits, ce mercredi.