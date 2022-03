Ouverture 1ère édition salon maison et déco: Le rendez-vous du made in Sénégal

Pour une première édition, qui a officiellement levé ses rideaux, ce mardi 15 mars 2022, le salon Maison et Déco a tenu ses promesses. Du moins, pour le moment. Lancé par l’agence pour la promotion et le développement de l’artisanat (APDA), ce rendez-vous permet de vulgariser le savoir-faire sénégalais en matière de bâtiments et décorations.





De la maçonnerie à la tapisserie, en passant par le carrelage, la peinture, tous les corps de métiers qui se croisent dans le bâtiment étaleront, au cours de ce « rendez-vous du made in Sénégal », tous leurs talents au Cices.





Exposition, panels de haut niveau sur le savoir-faire sénégalais et la protection sociale des artisans, ainsi que des ateliers d’apprentissage seront au menu de ce salon.