Le CICES signe une convention avec Khelcom Bâches

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route, le Directeur général du Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES), Salihou Keïta, a présidé une signature de convention, ce jeudi 26 novembre 2020, au Salon VIP du CICES, avec Mor Ngom, Président Directeur général de Khelcom Bâches.





Cette Convention-cadre entre le CICES - Institution d'appui au commerce (IAC) avec une expérience de presque 50 années dans l'organisation de foires, salons, congrès, et autres rencontres - et Khelcom BÂCHES - entreprise spécialisée dans la location (matériel et mobilier dédiés à l'événementiel) et I'aménagement de bâches plates et tentes - leur permettra un meilleur positionnement dans le secteur en plein essor de l'industrie événementielle (économique, culturelle, etc.) nationale et régionale, renseigne une note reçue.