Ouverture des candidatures pour une formation aux compétences numériques et entrepreneuriales

Le centre Synapse de Dakar, en partenariat avec Microsoft, l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et le CNP Sénégal, ouvre désormais les candidatures pour un programme de formation intitulé [email protected] L'initiative vise à aider les jeunes sénégalais à acquérir des compétences recherchées dans le domaine du numérique et de l’entrepreneuriat, ainsi qu’à leur offrir un soutien pour le développement de leur carrière. [email protected] est ouvert à 5000 participants.





Les candidats doivent avoir entre 16 et 35 ans, avoir terminé l'école primaire et avoir une forte envie de devenir entrepreneur ou intrapreneur. La durée de la formation est de neuf jours et se déroule en deux sessions de 5 et 4 jours chacune. Les participants apprendront les bases de la connectivité numérique et suivront des cours d'initiation à des logiciels de collaboration, de présentation et de gestion des données. La formation se déroulera en personne au centre Synapse situé dans la capitale du Sénégal, Dakar.





Le Sénégal est la première phase du programme [email protected], qui formera 20 000 jeunes dans quatre pays africains - République démocratique du Congo, Lesotho, Sénégal et Ouganda.





L'initiative [email protected] s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à intensifier les programmes destinés à aider les personnes à acquérir les compétences nécessaires dans l'économie numérique actuelle. Les principales organisations internationales estiment que 230 millions d'emplois en Afrique nécessiteront un certain niveau de compétences numériques d'ici à 2030, et qu'en investissant dès maintenant dans la formation des personnes, le PIB du continent pourrait augmenter de 500 milliards de dollars par an.

Posez votre candidature ici pour participer à [email protected] .

À propos de l'Organisation internationale des employeurs





L'OIE est le plus grand réseau du secteur privé au monde, englobant plus de 50 millions d'entreprises dans plus de 140 pays. Depuis 100 ans dans les débats sur les politiques sociales et sur l'emploi, l'OIE est la seule représentante des entreprises à l'Organisation internationale du travail, à l'ONU, au G20 et dans d'autres forums mondiaux. L’OIE, de par son expertise, son travail de promotion et son influence uniques, est reconnue comme étant la Voix forte et équilibrée pour l’entreprise au niveau international.





À propos de Synapse





Basé à Dakar au Sénégal, Synapse est un centre de formation et une communauté vivante qui rassemble des hommes et des femmes visant à impacter les milieux et agir. L’objet et le défi de Synapse sont de faire de l’entrepreneuriat un modèle de sens et de responsabilité. En faisant rencontrer et travailler ensemble des jeunes entrepreneurs, des étudiants et des chefs d’entreprises autour de projets de création d’entreprises durables, Synapse promeut une nouvelle manière d’entreprendre, renforçant ainsi la prise de conscience générale qu’une autre approche de l’économie est possible.





À propos de Microsoft





Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) favorise la transformation numérique à l'ère du cloud intelligent et de la périphérie intelligente. Sa mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation sur la planète les moyens d'en faire davantage.





Note aux rédacteurs :

Pour plus d'informations, d'actualités et de perspectives de Microsoft au Moyen-Orient et en Afrique, veuillez consulter MEA News Center .





À propos de CNP Sénégal





Le Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP) est une confédération de groupements professionnels d’employeurs, dont les entreprises sont présentes dans tous les secteurs d’activités de l’économie nationale. Le CNP a parmi ses missions de représenter ses membres et défendre leurs intérêts auprès des instances nationales, régionales et internationales et de renforcer le dialogue social, le dialogue public/privé, la concertation avec les partenaires au développement et la société civile.





