Ouverture des dessertes Afrique centrale : Air Sénégal à Douala et à Libreville via Cotonou

Dans sa dynamique de renforcement de ses vols régionaux, Air Sénégal ouvre deux nouvelles dessertes Dakar - Douala et Dakar - Libreville via Cotonou, «qui va constituer le point de ralliement». Le nouveau programme démarre ce 29 mars 2021, informe un communiqué d’Air Sénégal.





Ces dessertes se feront avec trois fréquences hebdomadaires : «Des départs les lundis, mercredis et vendredis, qui permettront un large éventail de connexions de l’Afrique centrale vers l’Afrique de l’Ouest et Casablanca, mais aussi l’Europe, à travers Barcelone Paris, Marseille, Lyon et Milan.»





Le pavillon sénégalais opèrera en «Airbus A319 et A321, avec un personnel de cabine compétent, issu de toute l’Afrique».





Compte tenu de la valeur stratégique de cette desserte et de l’importance que revêt son lancement, informe Air Sénégal, une série d’activités sera organisée à partir du 29 mars, «à Cotonou, Libreville et Douala».





Ceci, dans l’optique de «promouvoir ces destinations et d’en faire des routes privilégiées sur la voie du succès de la compagnie, aussi de l’ambition d’Air Sénégal de devenir un transporteur panafricain de référence».