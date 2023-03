OXFAM recrute un Consultant

Oxfam est un mouvement mondial de personnes, qui travaillent ensemble et avec des partenaires pour mettre fin à l’injustice des inégalités et à la pauvreté. Ensemble, nous sauvons, protégeons et reconstruisons des vies en cas de catastrophe. Nous aidons les gens à bâtir une vie meilleure pour eux et pour les autres. Oxfam s’efforce de se transformer pour être plus représentative du monde dans lequel elle travaille et plus diversifiée dans son leadership au sein de son réseau mondial. Il s’agit d’un projet qui façonne la façon dont Oxfam agit dans le monde et partage le pouvoir, tant à l’interne qu’à l’externe, notamment en explorant l’intégration dans la confédération de nouveaux affiliés nationaux en tant qu’entités indépendantes, dans les régions où elle travaille, y compris en Afrique. Le Sénégal est actuellement l’un des cinq pays dans lesquels l’affiliation est explorée.





En octobre 2022, l’équipe de direction exécutive d’OI a appuyé les recommandations de l’équipe de développement de la Confédération OI et du directeur pays du Sénégal qui soutiennent la création d’une nouvelle organisation localement ancrée et fondée sur l’héritage du programme pays ; l’établissement d’un conseil d’administration fondateur pour Oxfam Sénégal, qui aura pour rôle initial d’orienter et faciliter le processus de formulation de la vision d’Oxfam Sénégal; et d’appuyer la mise en place du Groupe consultatif inclusif du processus d’affiliation du Sénégal, dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une feuille de route complète de l’affiliation.





En février 2023, le Groupe consultatif de l’affiliation du Sénégal a convenu qu’un atelier en présentiel serait nécessaire pour permettre aux principales parties prenantes de se rencontrer pour discuter des choix stratégiques et opérationnels de la feuille de route de l’affiliation. L’objectif de l’atelier est de générer une vision et une appropriation partagées du processus d’affiliation d’Oxfam Sénégal ainsi qu’une compréhension commune des étapes clés du processus d’affiliation et des rôles des différentes parties prenantes dans la mise en œuvre du processus.





Oxfam est à la recherche d’un consultant francophone et anglophone possédant de solides compétences en animation d’ateliers et, de préférence, une familiarité avec le parcours d’affiliation d’Oxfam Sénégal et/ou le contexte de travail d’Oxfam, afin de faciliter la conception et l’exécution d’un atelier en présentiel à Dakar les 19 et 20 avril 2023. L’atelier réunira 15 à 20 personnes, y compris les membres du Groupe consultatif de l’affiliation du Sénégal et les principaux membres de l’équipe dirigeante du bureau.





Qualifications





Le candidat retenu aura une expérience pertinente dans l’organisation et l’animation d’ateliers. Le candidat retenu doit également avoir une compréhension du développement mondial ou international et une expérience de travail dans des contextes internationaux. Les compétences interpersonnelles et de présentation sont particulièrement importantes. Il / Elle doit avoir de solides compétences en communication écrite et verbale en anglais et en français et doit être en mesure d’établir des relations avec une variété de styles et de personnalités différentes. Les connaissances et compétences souhaitables comprennent la gestion du changement / le développement organisationnel et la familiarité avec le parcours d’affiliation d’Oxfam Sénégal.





Portée des travaux et produits livrables





L’atelier se déroulera sur 3 jours du mercredi 26 avril au jeudi 27avril. Notez que seuls les membres du Groupe consultatif d’affiliation du Sénégal se réuniront le vendredi 28 avril.

La méthodologie de l’atelier proposée par le consultant devrait s’appuyer sur l’évaluation préalable à l’atelier portant sur les points suivants :





• Compréhension d’Oxfam au Sénégal vis-à-vis de la confédération mondiale Oxfam

• Attentes/récits sur l’affiliation

• Attentes à l’égard de l’atelier

• Préoccupations, craintes et défis prévus (internes et externes) dans la transition à venir et au-delà

• Réflexions sur l’atténuation des risques

• Idées sur le changement organisationnel dans les domaines de la gouvernance, de l’identité juridique, des opérations, des politiques, des procédures, de la mobilisation des ressources, etc.

• Étapes critiques prévues au cours de la période de 2 ans de l’affilié potentiel (observateur)

• Assurer le respect des principes et valeurs féministes d’Oxfam

• Comment naviguer au mieux dans le changement

Le facilitateur mènera des discussions distinctes sur la cocréation avec les principales parties prenantes avant l’atelier.





Les livrables suivants sont attendus du facilitateur :





1. Les parties prenantes ont une meilleure compréhension des étapes et des composantes du processus d’affiliation et de leur rôle dans celui-ci.





2. Harmonisation de la stratégie pour naviguer dans le changement, y compris les communications et la planification de la transition.





3. Une feuille de route plus claire et plus complète avec l’adhésion des parties prenantes.





4. Un rapport d’atelier résumant les discussions et les moyens convenus d’aller de l’avant.





Durée : Environ dix jours (quatre jours de préparation, deux jours d’atelier, quatre jours de compte rendu et de rédaction de rapports)

Lieu : À distance et en présentiel à Dakar pour les deux jours d’atelier

Relevant de : Responsable de la Confédération internationale d’Oxfam ; ligne matricielle à la Directrice Pays d’Oxfam au Sénégal.





Processus de sélection





Les soumissions (en anglais) des personnes intéressées doivent être envoyées au plus tard à 23h59 (n’importe quel fuseau horaire) le dimanche 08 avril 2023 à :





• Mthandazo Ndlovu, responsable du développement de la Confédération internationale d’ Oxfam <250> [email protected] et et

• Khar Ndiaye, directrice pays d’Oxfam au Sénégal <260> [email protected]

avec copie à Sarah Musoni, coordinatrice des projets et des connaissances d’Oxfam International [email protected]





La soumission doit inclure :





1. Ventilation des activités proposées, temps/niveau d’effort associé et coût estimé (avant TVA ou autres frais, sous forme de frais forfaitaires totaux ou basés sur les taux journaliers standard et indiquant toute TVA ou autre obligation fiscale).