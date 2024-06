Pacification de la Casamance : 180 ex-combattants sur le chemin de la réinsertion, 13.000 demandes d'extrait de naissance traitées

L’urgence du Gouvernement sénégalais d’aller vers la pacification de la Casamance dans la durabilité a occupé une bonne partie des échanges entre des partenaires clés de l’État et acteurs de ce processus de paix et la presse locale. Ces échanges, qui se sont déroulés à la Maison de la Paix, ont porté essentiellement, sur le suivi des accords signés avec la faction Diakaye du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC), la réinsertion des ex-combattants, le retour des populations déplacées et leur réinsertion sociale et économique entre autres.





Le représentant résidant Catholic Relief Services (CRS) Sénégal, acteur et partenaire de ce processus de signature des accords de paix entre Diakaye et l’État du Sénégal, le 13 Mai 2023 a indiqué que dans le cadre de la réinsertion des ex-combattants, ils sont parvenus jusque là « à appuyer 180 ex-combattants à revenir à une vie sereine chez eux, 79 de leurs épouses, 56 accompagnateurs et facilitateurs ».





En plus, cette action de réinsertion des ex-combattants, dans le cadre de la recherche et consolidation de la paix, Aly Kanouté représentant résidant CRS Sénégal ajoute le financement de 65 projets communautaires. Il s'agit des projets d’accès à l’eau potable, de désenclavement, de soutien aux systèmes de productions agricoles et une mise en état de certaines écoles touchées par le conflit.







La question de l’état civil a toujours occupé une place centrale dans ce processus. Sur ce point, le représentant de CRS Sénégal a informé que cette mission a permis à des individus apatrides à faire les démarches pour l’obtention d’extrait de naissance. « À ce jour, 55.000 qui seraient apatrides ont pu faire leurs demandes pour être pris en charge dans le cadre de la production d’extraits de naissance pour lesquels, nous travaillons avec les autorités de la justice », a déclaré Aly Kanouté. Il révèle que plus de 13.000 dossiers relatifs à cette inscription à l’état civil ont été traités par le procureur et 2800 au moins sont transcrits par les Mairies concernées", dit-il.







Le Gouvernement américain partenaire de l’État du Sénégal, dans la recherche de la paix durable en Casamance a déroulé plusieurs autres actions de développement social et économique, à travers l’USAID. Moussa représentant USAID à Ziguinchor, a salué ces résultats obtenus. Il a affirmé, à cet effet que « l’urgence de l'USAID, est l’urgence du Gouvernement du Sénégal qui est de faire, en sorte de pacifier, la zone Sud du Sénégal ».







Ce face à face avec les membres de la presse locale fait suite à une séance de travail et d’information entre une délégation conduite par le directeur adjoint de l’USAID Sénégal Todd Flower et l’adjoint au Gouverneur en charge des affaires administratives concernant l’accompagnement du Gouvernement américain, au Gouvernement sénégalais sur les différentes interventions dans la région.





Pour sa part, Badara Sarr, responsable du groupe localisation de l’USAID, a présenté les secteurs clés d’intervention de l'organisme, la santé, la croissance économique, l’éducation, la gouvernance entre autres et les perspectives pour les cinq (5) prochaines années, dans la région de Ziguinchor et les attentes. « Pour la région de Ziguinchor, nous avons 19 projets en cours sur 5 ans pour un budget de 16 milliards de FCFA », a révélé Badara Sarr. Il ajoute que le groupe de travail de localisation qu’il dirige et l’agence américaine de façon large travaille à renforcer son partenariat avec les organisations locales. D’ailleurs, une rencontre de sensibilisation et de partage avec 85 organisations locales s’est tenue, à cette occasion, afin de les impliquer dans la mise en œuvre des projets de développement économique et social de l’USAID dans la région de Ziguinchor.