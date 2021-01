Pacte de Stabilité Sociale dans les secteurs du tourisme et des transports aériens : Un comité technique mixte installé

Le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Monsieur Alioune SARR a présidé, ce lundi 11 Janvier 2021, une rencontre tripartite Etat – Patronat et Organisations de travailleurs, sur ledans les secteurs du Tourisme et des Transports aériens. La rencontre s’est tenue dans les locaux du Ministère du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions en présence de Madame Innocence Ntap NDIAYE, Présidente du Haut Conseil pour le Dialogue Social, de Monsieur Moustapha Ba directeur général du budget, représentant le Ministre des Finances et du budget, de Monsieur Abdoulaye GUEYE, représentant le Ministre du Travail, ainsi que des responsables du patronat et des organisations de travailleurs.Le prétexte de cette rencontre, est l’instruction donnée par le Président de la République Son Excellence Macky SALL lors de la session du Conseil des Ministres du 30 Décembre 2020, pour engager le processus devant aboutir à la signature d’un pacte de stabilité sociale sans lequel les immenses efforts déjà entrepris risquent de ne pas produire les résultats attendus. En effet, la Covid19 a durement impacté les secteurs du tourisme et des transports aériens, et a sérieusement menacé les emplois dans les deux (02) secteurs.L’objectif de cette rencontre est de travailler à bâtir un cadre qui puisse permettre la relance de l’économique dans les secteurs du tourisme et des transports aériens, qui constituent des moteurs essentiels pour notre économie.Ainsi, le pacte de stabilité sociale souhaité entre partenaires devrait aboutir principalement à consolider le dialogue permanent avec les parties prenantes afin de protéger les droits des travailleurs des secteurs du tourisme et des transports aériens durant cette période de Covid-19 d’une part, et d’autre part, préserver les entreprises touristiques et sauvegarder les emplois ou limiter au mieux les conséquences négatives de la crise de la COVID-19 sur les entreprises et l’emploi dans les secteurs du Tourisme et des Transports aériens .Enfin le pacte vise à Instaurer un climat social apaisé, grâce à un dialogue de gestion efficace et sincère apte à renforcer la confiance mutuelle entre les différentes parties prenantes, sans lequel toute politique de relance économique serait compromise. Il s’agira en outre, par ce biais, mettre en œuvre une politique nationale et innovante de relance des activités de ces 2 secteurs en vue d’assurer les conditions d’une reprise économique rapide, propice à la création d’entreprises, d’emplois et de richesses en particulier pour les jeunes et les femmes.Un Comité technique tripartite, regroupant Etat, le Patronat et les Travailleurs a été mis en place au terme de la rencontre.La mission qui lui a été assignée est d’élaborer aux termes de ses travaux, qui seront facilités par le Directeur Général du Travail et de la Sécurité Sociale, Karim Cissé, un Pacte de Stabilité sociale dans les secteurs du tourisme et des transports aériens. Ce comité de 15 membres dont 4 représentants des travailleurs, 4 membres du patronat, 2 membres du Haut conseil du dialogue social, 3 du Ministère du Tourisme et des Transports Aériens, 2 du Ministère des Finances et du Budget, tiendra sa première réunion, le mercredi 13 janvier 2021.