PADEF-EJ : Le Ministère de la Femme réalise 5 logements de Sage-femme et un périmètre maraîcher à Louga

Engagement de l’autorité étatique à accompagner le projet









«Contribuer à l’amélioration des conditions de vie économique et sociale des femmes et des jeunes filles»

Pour rappel, le PADEF/EJ est financé dans le cadre d'un accord de prêt entre le Gouvernement du Sénégal et la Banque Islamique de Développement (BID). Il a pour objectif général de «contribuer à l'amélioration des conditions de vie économique et sociale des femmes et des jeunes filles par la facilitation de l'accès au crédit, le développement des infrastructures et services d’appui à la production, des chaines de valeur et le renforcement de capacités».

Ainsi, afin de renforcer les acquis de la Phase I du Projet «Villages du Millénaire» et d’achever l’atteinte des OMD, le Gouvernement du Sénégal, en partenariat avec la Banque Islamique de Développement (BID) à travers le Fonds National de Promotion de l'Entreprenariat Féminin (FNPEF) a, dans le cadre du PADEF/EJ, mis à la disposition du Projet «Villages du Millénaire» un financement destiné à la réalisation des activités de la composante «Infrastructures et Services» dans les secteurs de la Santé, de l’Éducation, de l’Agriculture, des Infrastructures rurales-Énergie-Eau-Hygiène et de la Pêche.

Et pour «faciliter» le démarrage des activités de la composante «Infrastructures et Services», un cadre de collaboration est mis en place entre le FNPEF, ancrage technique du projet et l’ONG Millenium Promise (MP) à travers la signature de protocoles d’accord. Le directeur régional du développement communautaire et de la promotion de l’équité de Louga a, par ailleurs, soutenu que ces logements de Sage-femme vont «améliorer les conditions de travail» des bénéficiaires ainsi que la qualité de leurs services au niveau de leur poste de santé.

Le Projet d’Appui au Développement de l’Entreprenariat Féminin et de l’Emploi des Jeunes (PADEF-EJ), sous tutelle du Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants et cofinancé par la Banque Islamique de Développement (BID), a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie économique et sociale des femmes et des jeunes filles. En effet, dans le cadre de sa composante «Infrastructures et Services», il a construit des logements de Sage-femme et aménagé des périmètres maraîchers dans la région de Louga (Sénégal). Il s’agit ici, de cinq (05) logements qui sont inscrits dans le sous-secteur de la santé et dont les travaux de construction sont terminés. Chaque logement comprend deux chambres, un salon, une cuisine, une toilette et un espace familial. Ils ont tous été exécutés par Millenium Promise (MP) dans la région.Ainsi, avant de les mettre à la disposition des bénéficiaires, le projet a organisé une mission de terrain. Ce, pour procéder à la réception provisoire de chacun d’eux et visiter le périmètre de Sague-Sathiel dans la commune de Léona (Louga).Cette mission de terrain, qui s’est tenue du 9 au 10 septembre 2020 à Louga, a été dirigée par le responsable suivi-évaluation du PADEF-EJ, M. Ismaïla Badji. Elle est composée de M. Fallou Ndiaye, chargé de projet au Fonds National de Promotion de l’Entreprenariat Féminin (FNPEF), la tutelle technique du PADEF-EJ ; de Mame Thierno Guèye, responsable administratif et financier du PADEF-EJ et de Mme Ndiémé Koba Sonko, assistante suivi-évaluation du PADEF-EJ. A Louga, la mission a été accompagnée par M. Mahécor Diouf, chef de projet Millenium Promise (MP) ; Mamadou Cissé, directeur régional du développement communautaire et de la promotion de l’équité de Louga ; et Abdoulaye Niang, agent au service régional de l’urbanisme de Louga.Sur place, le chef de la mission et sa délégation se sont rendus d’abord à la Gouvernance de Louga pour une visite de courtoisie. Ici, ils ont rencontré l’Adjoint au Gouverneur en charge du développement, Modou Thiam. Ils lui ont présenté la mission et son objectif. L’autorité étatique, à son tour, s’est réjouie de la visite et s’est engagée à accompagner le projet au profit des populations de la région.Ensuite, la mission a fait cap à la Direction Régionale du Développement Communautaire et de la Promotion de l'Équité (DRDCPE) de Louga, sise à ladite Gouvernance. Ici aussi, la délégation a rencontré le directeur Mamadou Cissé pour lui présenter le but de la mission. Entre cette direction et le PADEF-EJ, il y a une parfaite collaboration. Elle s’est également rendue au siège de l’ONG Millenium Promise, où elle a été accueillie par Mahécor Diouf, chef de projet Millenium Promise (MP) qui est chargé de l'exécution de la composante « Infrastructures et Services » du PADEF-EJ dans la région. Ici également, il y a eu une séance de présentation et un petit briefing entre l'équipe du projet et MP.Après ces étapes non moins importantes, la mission est descendue sur le terrain. Elle s’est rendue, tour à tour, à Léona, à Potou, à Sague-Sathiel, à Ndialakhar Samb, Syer entre autres.A Léona, l’équipe de mission, après avoir rencontré le maire Mamadou Ba et la population pour leur présenter l’objectif de la mission, a fait cap au poste de santé de la localité pour visiter et réceptionner provisoirement le logement de Sage-femme qui y a été réalisé, en présence de la bénéficiaire.L’édile de Léona, pour sa part, a exprimé un sentiment de satisfaction. «Je suis très content car, si on a réalisé 5 logements au profit des Sages-femmes ici à Louga et venir les visiter avant leur réception, on ne peut que s'en réjouir».Selon Mamadou Ba, cette infrastructure est venue s'ajouter à une longue liste de réalisations dans tous les secteurs que le PADEF-EJ a exécutée dans sa commune.Après la commune de Léona, c’est au tour du poste de santé de Potou d’accueillir la mission. Reçue sur place par la Sage-femme Hélène Diouf, elle a procédé, ici aussi, à la réception provisoire du logement.Très satisfaite, la bénéficiaire, qui est en service dans le poste depuis 2016, a soutenu que ce logement est venu à point nommé. Parce qu’il va non seulement amener une certaine autonomie dans le travail mais aussi permettre à la sage-femme d’être proche de sa famille à tout moment. Ainsi, Hélène Diouf a remercié vivement le PADEF-EJ pour tout ce qu’il fait au profit de la santé.A Sague-Sathiel, le PADEF-EJ n’a pas seulement réalisé le logement de Sage-femme. Il a également aménagé un périmètre maraîcher pour le groupement des femmes de la localité et environs. C’est pourquoi, avant de visiter et réceptionner provisoirement ledit logement qui a été construit juste derrière le poste de santé, la mission a tenu d’abord à rencontrer et échanger avec ces braves femmes afin de recueillir leurs impressions et remarques sur ledit périmètre maraîcher depuis le démarrage de son exploitation.La mission a également visité le périmètre maraîcher sous la conduite du chef de projet MP et la présidente du groupement des femmes de Sague-Sathiel, Mme Aminata Ba. Dans ce champ d’un hectare, aménagé par le PADEF-EJ avec un système d'irrigation de goutte à goutte qui fonctionne avec de l'énergie solaire, les femmes ‘’And Jappo Liggeye’’ font de l’horticulture durant toute l’année. Elles produisent toutes sortes de légumes pendant l'hivernage comme en contre saison. Ce qui leur a permis, selon Mme Ba, de booster leur production et d’avoir une autonomie financière.«Nous sommes très contentes aujourd’hui. Car, jadis on passait toute la journée sous l’arbre à palabre. Mais aujourd'hui, depuis que le projet est venu, nous avons toutes trouvé du travail», a laissé entendre la présidente dudit groupement des femmes.A l’en croire, dans ce champ, les femmes cultivent de l'Oignon, du Piment, de la Carotte, de la Tomate, du Gombo, et autres légumes durant toute l'année. Et à la fin de chaque production, elles peuvent récolter des dizaines voire une centaine de sacs, lesquels sont vendus dans le marché local pour subvenir à leurs besoins.Mme Aminata Ba signale que son groupement comprend 300 femmes aujourd’hui dont plus d’une centaine s’activent dans le champ. Et les autres attendent que la piste de Potou-Médine soit réalisée pour faciliter leur déplacement au niveau du périmètre maraîcher car elles habitent dans les villages environnants.A l'issue de cette visite, la mission a également rencontré l’entreprise Inter-négoce distribution en charge de la réalisation de cette piste pour échanger sur l'état d'avancement des travaux. Il s'agit ici, d'une piste de plusieurs kilomètres et qui a été financée également par le PADEF-EJ dans le cadre de sa composante«Infrastructures et Services».Le logement de Sage-femme réalisé à l’intérieur du poste de santé de Ndialakhar Samb, a été également visité et réceptionné provisoirement par la mission ainsi que celui du poste de santé de Syer.Le PADEF-EJ, dans le cadre de ses réalisations dans la région, collabore avec la Direction régionale du développement communautaire et de la promotion de l’équité de Louga. Une collaboration qui a été magnifiée et saluée à sa juste valeur par le directeur. «C’est une collaboration très franche que nous saluons et dont nous aimerions aussi que les autres interventions des autres sectoriels suivent leur modèle», a souligné Mamadou Cissé. Pour lui, de tous les programmes et projets qui interviennent dans sa zone, c’est le PADEF-EJ qu’il maitrise le mieux. Parce que, ajoute-t-il, «il nous implique dans toutes leurs missions au niveau de la région». Et cela lui permet, à son niveau, d’informer le ministère du Développement communautaire.