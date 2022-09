PAIEMENT DES DROITS NUMÉRIQUES PAR LA SODAV: LA RELIGION OCCUPE TOUJOURS LA PREMIÈRE PLACE

Les émissions religieuses passent devant la musique populaire. Sur une somme globale de 71.933.291 F CFA que la Société sénégalaise des droits d’auteurs et droits voisins ( SODAV) doit distribuer aux ayants-droit, 42.306.562 F CFA reviendront à la religion contre 29.626.729 FCFA versés à la musique populaire. L’information est dans un communiqué de la SODAV rendu public le lundi 19 septembre 2022. C’est la preuve que toutes les productions religieuses, de toutes les confréries et celles des chorales sont bien écoutées et aussi que leurs auteurs ont du mérite. ‘’la musique religieuse a enregistré des avancées significatives ces dix dernières années grâce à la performance des chanteurs religieux sans oublier le fait que les personnes s'identifient souvent à leur religion et confrérie à travers les sonorisations de DALAl TON”, explique Ngoné Ndour, présidente du Conseil d’administration de la SODAV.



La même source informe du démarrage du paiement le lundi 19 septembre 2022, des droits numériques (CRTB) et ‘’DALAl TON’’ au titre du premier semestre 2022.

Le paiement des droits numériques du premier semestre se fait au siège de la SODAV à partir de 9 heures.